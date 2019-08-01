Представляем расписание боев на август 2019 года. Безусловно, топ-боем станет поединок Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла в конце месяца. В этот же вечер бокса встретится Александ Поветкин с братом Тайсона Фьюри (Фьюри).
Также, в августе мы увидим поединки Евгения Хитрова, Дмитрия Митрофанова, Сергея Ковалева, Криса Арреолы.
БОКС: РАСПИСАНИЕ БОЕВ НА АВГУСТ 2019
1.08.2019
Евгений Хитров vs Гэбриел Фэм
До 76,2 кг
Монровилль, Монровилль Конвенш Центр, США
3.08.2019
Адам Ковнацкий vs Крис Арреола
Свыше 90,7 кг
Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, США
Маркус Браун vs Жан Паскаль
До 79,4 кг
Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, СШАWBA
Андре Берто vs Мигель Крус
До 66,7 кг
Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, США
10.08.2019
Дмитрий Митрофанов vs Рафал Яцкевич
До 72,5 кг
Киев, Carribean Club, Украина
24.08.2019
Сергей Ковалев vs Энтони Ярд
До 79,4 кг
Челябинск, Ледовая арена «Трактор», РоссияWBO
31.08.2019
Василий Ломаченко vs Люк Кэмпбелл
До 61,2 кг
Лондон, О2 Арена, ВеликобританияWBC, WBO, WBA
Александр Поветкин vs Хьюи Фьюри
Свыше 90,7 кг
Лондон, О2 Арена, Великобритания