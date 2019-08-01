Новости спорта: В августе состоится много интересных поединков: Ломаченко, Поветкин, Ковалев.

Представляем расписание боев на август 2019 года. Безусловно, топ-боем станет поединок Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла в конце месяца. В этот же вечер бокса встретится Александ Поветкин с братом Тайсона Фьюри (Фьюри).

Также, в августе мы увидим поединки Евгения Хитрова, Дмитрия Митрофанова, Сергея Ковалева, Криса Арреолы.

БОКС: РАСПИСАНИЕ БОЕВ НА АВГУСТ 2019

1.08.2019

Евгений Хитров vs Гэбриел Фэм

До 76,2 кг

Монровилль, Монровилль Конвенш Центр, США

3.08.2019

Адам Ковнацкий vs Крис Арреола

Свыше 90,7 кг

Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, США

Маркус Браун vs Жан Паскаль

До 79,4 кг

Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, СШАWBA

Андре Берто vs Мигель Крус

До 66,7 кг

Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, США

10.08.2019

Дмитрий Митрофанов vs Рафал Яцкевич

До 72,5 кг

Киев, Carribean Club, Украина

24.08.2019

Сергей Ковалев vs Энтони Ярд

До 79,4 кг

Челябинск, Ледовая арена «Трактор», РоссияWBO

31.08.2019

Василий Ломаченко vs Люк Кэмпбелл

До 61,2 кг

Лондон, О2 Арена, ВеликобританияWBC, WBO, WBA

Александр Поветкин vs Хьюи Фьюри

Свыше 90,7 кг

Лондон, О2 Арена, Великобритания