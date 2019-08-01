Хирн сделал свой прогноз на бой Поветкин - Фьюри

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок Александр Поветкин - Хьюи Фьюри.

Промоутер Хью Фьюри и глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рад, тому, что его подопечный проведет бой с российским супертяжем Александром Поветкиным.

Промоутер отметил, что в случае своей победы Фьюри включиться в борьбу за титулы.

"До сих пор не могу поверить, что этот бой состоится. Все случилось очень быстро. Хьюи Фьюри очень смелый. В этом бою присутствуют большие риски, но и награда в случае победы будет для Фьюри очень высока. Если он одержит победу над Поветкиным, то сразу же включится в борьбу за титулы. Жду классного поединка. Это будет большая ночь британского бокса", - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, что бой Поветкин - Фьюри состоится 31 августа в андеркарте поединка Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Ранее Поветкин назвал своего соперника непростым, а Фьюри, в свою очередь, высказал восторг от новости о поединке с россиянином.