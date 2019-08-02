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Тренер: Деревянченко даст Саулю самый сложный бой со времен поединка с Мейвезером

Тренер: Деревянченко даст Саулю самый сложный бой со времен поединка с Мейвезером
02:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Андре Розье уверен, что его подопечный сможет дать конкурентный бой Саулю Альваресу.

Тренер обязательного претендента на титул IBF в среднем весе Сергея Деревянченко Андре Розье прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного с чемпионом в этой категории Саулем Альваресом.

Специалист назвал сильные стороны украинца и считает, что для мексиканского боксера этот поединок станет самым сложным после Флойда Мейвезера.

"Я очень рад возможности боя между Деревянченко и Альваресом. Сергея не зря считаеют очень техническим боксером. Он действительно фантастический. У него почти нет уязвимых мест. Мало того, что он очень хорош в боксе, он все время продолжает развиваться и улучшаться. Он может доставить проблемы любому в этом дивизионе. И во втором среднем. Он - элитный боец. А поединок с Альваресом - это бой элитного уровня.

Альварес - очень талантлив. Я очень уважаю его мастерство. Но хотите верьте, хотите нет, Деревянченко даст Саулю самый сложный бой с тех пор, как он боксировал с Флойдом Мейвезером. Сергей реально очень талантлив. И вместе с Гэри Старком (тренером - ред.) мы подведем Деревянченко к его лучшей форме. Мы объясним, за счет чего он может одержать победу. Я верю, что в этом году Сергей станет чемпионом мира", - цитирует Розье BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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