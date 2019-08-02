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Коробов нацелился на Джейкобса

Коробов нацелился на Джейкобса
04:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов признался, что хотел бы получить поединок с экс-чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Вместе с тем россиянин убеждён, что Дэниел будет избегать этого боя всеми силами.

«Джейкобс знает, что не сумеет меня победить. Он избегал со мной боя в профессионалах всеми силами, потому что знал, что я буду доминировать, как это было в нашем бою в любителях. Стиль Джейкобса никогда не менялся. Я готов биться с ним в среднем весе или во втором среднем весе. Для меня это не проблема, знаю, что завоюю победу.

Джейкобс знает, что после Головкина и Альвареса я являюсь для него самым сложным соперником. Запомните, Дэниел увидит эту историю и даже не подумает о встрече со мной, потому как прежде он уже делил со мной ринг. Эта история такая же, как с Чарло. Никто не хочет драться со мной во второй раз. Одного раза бывает достаточно", — приводит слова россиянина BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Матвей Коробов.
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