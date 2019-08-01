Митрофанов назвал лучших боксеров мира

Новости спорта: Дмитрий Митрофанов вскоре проведет бой.

Перспективный украинский средневес Дмитрий Митрофанов (5-0-1, 3 КО), которому уже 10 августа предстоит выйти в ринг против поляка Рафала Яцкевича, рассказал о планах на будущее, а также составил свою пятерку лучших боксеров всех времен.

По словам украинца, он хочет драться с лучшими бойцами своего дивизиона, а развитием своей профессиональной карьеры пока доволен. «У меня все складывается хорошо. Я дома, тренируюсь, готовлюсь, для меня созданы все условия, - цитирует украинца Мixsport. - Хотелось бы только чаще боксировать, - отметил Митрофанов.

– Топ-5 боксеров мира? Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Шугар Рэй Леонард и Рой Джонс».