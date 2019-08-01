Скачать
Четверг, 01.08.2019
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Митрофанов назвал лучших боксеров мира

Митрофанов назвал лучших боксеров мира
17:10 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: k2ukraine

Новости спорта: Дмитрий Митрофанов вскоре проведет бой.

Перспективный украинский средневес Дмитрий Митрофанов (5-0-1, 3 КО), которому уже 10 августа предстоит выйти в ринг против поляка Рафала Яцкевича, рассказал о планах на будущее, а также составил свою пятерку лучших боксеров всех времен.

По словам украинца, он хочет драться с лучшими бойцами своего дивизиона, а развитием своей профессиональной карьеры пока доволен. «У меня все складывается хорошо. Я дома, тренируюсь, готовлюсь, для меня созданы все условия, - цитирует украинца Мixsport. - Хотелось бы только чаще боксировать, - отметил Митрофанов.

– Топ-5 боксеров мира? Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Шугар Рэй Леонард и Рой Джонс».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Дмитрий Митрофанов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
02 Бокс: расписание боев на август 2019
03 Макгрегор готов к возвращению в октагон
04 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
05 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь