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"Нужно бить и не пропускать": Кэмпбелл рассказал, как победить Ломаченко

"Нужно бить и не пропускать": Кэмпбелл рассказал, как победить Ломаченко
21:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксер Люк Кэмпбелл рассказал, что уверен в своей победе над украинцем Василией Ломаченко.

"Я на отличном уровне, тяжело работаю, физически и ментально сильнее, чем был когда-либо ранее. Я готов к этим испытаниям. Раньше у меня был страх проиграть. Нельзя бояться испытывать себя. Что есть, то есть. Я выхожу против парня, который занимает первое место в мире в pound-for-pound, и я тоже могу туда попасть.

Все говорят о разнице в росте и размахе рук. Я не надеюсь на это. У меня также чертова куча других инструментов. Рост и размах рук создает большое различие, но мы оба привнесем в ринг чертову кучу всего. Поверьте, мы - двое лучших в дивизионе. Вы увидите отличный поединок.

Моя цель — тщательно поразмыслить насчет боя и стать победителем. Я вижу для себя только победу в этом поединке. Как только прозвучит гонг и начнется бой, может случится все что угодно. Дело в том, как ты будешь реагировать на происходящее. Ты должен реагировать на того, кто напротив тебя. Ты не можешь слишком много думать, нужно реагировать. В конце концов, нужно бить и не пропускать. Справедливое решение — это единственное, чего я прошу", - отметил Кэмпбелл в интервью Sky Sports.

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