Кэмпбелл рассказал о первой встрече с Ломаченко 15 лет назад

Новости спорта: Будущий соперник украинца Василия Ломаченко британец Люк Кэмпбелл прокомментировав предстоящий поединок за вакантный титул WBC в легком весе.

"Любой, кто выходит против Ломаченко, будет андердогом. Это понятно и без слов. Но это не особо меня беспокоит. Я сфокусирован, решителен, я верю в свою победу в этом бою. Это 12-раундовый бой и я верю, что это правильное время. Всё, что было в моей карьере, происходило не просто так. Я себя отлично чувствую, позитивно настроен. Физически и ментально я в лучшей форме, в которой когда-либо был. Сейчас мое время.

К вечеру дня боя я должен стать лучше, насколько смогу. Я должен исправить все ошибки, которые я допускал. Дело не в том, что он может и что он делает, дело в том, что я могу делать, что я могу показать на практике, что я могу усовершенствовать к бою.

Я следил за его карьерой много лет. Я встретил его 15 лет назад. Я был молодым парнем. Это был мой первый интернациональный турнир. Я увидел его там в первый раз. Он меня впечатлил. Мы знаем, насколько он хорош, но это моя возможность заверить всех, насколько хорош я", - отметил Кэмпбелл.

Отметим, что Василий Ломаченко за следующий титульный поединок с британцем Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа в Лондоне, заработает рекордные для себя 4 миллиона долларов.