Лопес остался недоволен боем против Накатани

Новости спорта: Теофимо Лопес рассказал о сложностях, которые возникли накануне поединка.

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес прокомментировал свою победу над японцем Масайоши Накатани.

"Бой с Накатани? Если честно, я остался недоволен этим поединком. Нет, у меня не было никаких сомнений в том, что я выиграю. Просто некоторые личные проблемы повлияли на мое выступление. Проблемы в семье. Но это не единственная причина.

Я всю жизнь думал, что буду получать удовольствие в ринге. Однако последние два боя показали, что это не так. Почему? Все дело в сгонке веса. Фанаты не понимают, что мы делаем со своим телом, чтобы выйти в ринг. Каждый раз нам приходится рисковать своей жизнью, сгоняя вес. Это еще одна проблема, помимо сложной ситуации в семье. Но мы пытаемся над этим работать", - приводит слова Лопеса ESPN.