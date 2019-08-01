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Лопес остался недоволен боем против Накатани

Лопес остался недоволен боем против Накатани
21:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теофимо Лопес рассказал о сложностях, которые возникли накануне поединка.

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес прокомментировал свою победу над японцем Масайоши Накатани.

"Бой с Накатани? Если честно, я остался недоволен этим поединком. Нет, у меня не было никаких сомнений в том, что я выиграю. Просто некоторые личные проблемы повлияли на мое выступление. Проблемы в семье. Но это не единственная причина.

Я всю жизнь думал, что буду получать удовольствие в ринге. Однако последние два боя показали, что это не так. Почему? Все дело в сгонке веса. Фанаты не понимают, что мы делаем со своим телом, чтобы выйти в ринг. Каждый раз нам приходится рисковать своей жизнью, сгоняя вес. Это еще одна проблема, помимо сложной ситуации в семье. Но мы пытаемся над этим работать", - приводит слова Лопеса ESPN.

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Бокс, Новости бокса, Теофимо Лопес.
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