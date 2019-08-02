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Бокс. Хитров трижды отправил соперника в нокдаун

Бокс. Хитров трижды отправил соперника в нокдаун
08:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Украинский боксер завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.

Украинский боксер Евгений Хитров (19–2, 16 KO), выступающий во втором среднем дивизионе, легко одолел американца Гэбриела Фэма (11–2, 5 КО) и завоевал титул чемпиона США по версии USNBC. Бой прошел в ночь на 2 августа в американском Монровилле, штат Пенсильвания.

В 8-раундовом поединке украинец контролировал весь бой от старта до финиша. Хитров все время атаковал и держал соперника под постоянным прессингом. В 6-м раунде он трижды отправил американца в нокдаун, и рефери поединка не оставалось ничего другого кроме как остановить бой.

Таким образом, победу техническим нокаутом в 6-м раунде (время: 2:38) одержал украинец Евгений Хитров. Для него это уже 19-я виктория на профи-ринге.

В этом же вечере бокса украинский боксер Иван Голуб досрочно победил Жоакима Карнейро в 5-м раунде.

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Бокс, Новости бокса, Евгений Хитров.
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