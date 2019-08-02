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Ломаченко - о предстоящем бое против Кэмпбелла

Ломаченко - о предстоящем бое против Кэмпбелла
12:40 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Василий Ломаченко прогнозирует непростой бой против Люка Кэмпбелла.

Чемпион мира WBA, WBO в легкой весовой категории Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) поделился своими впечатлениями от возвращения в Лондон в преддверии боя с Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО).

Накануне соперники прошли обязательную процедуру взвешивания. Слова Ломаченко приводит The Telegraph.

«Я счастлив снова находиться в Лондоне. У меня прекрасные воспоминания о завоевании олимпийского золота. Каждый день арена была заполнена, и атмосфера была напряженной. Я думаю, что это будет очень технический бой, и вы должны заслужить уважение местных фанов, потому что они такие страстные, эмоциональные и шумные. У меня остались только отличные воспоминания о Лондоне.

Я не хочу слишком много говорить. Возможно мне предстоит самый тяжелый бой в моей карьере, потому что у Кэмпбелла преимущество в росте. Может быть, это будет для меня большой проблемой, но я никогда об этом не задумывался Я просто делаю свою работу, усердно тренируюсь и затем выхожу на ринг. Я собираюсь выйти победителем, это все, что я знаю».

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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