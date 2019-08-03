Промоутер: Лишение Альвареса титула IBF - оскорбление бокса

Новости спорта: Оскар де ла Хойа раскритиковал руководство IBF.

Оскар де ла Хойа, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, раскритиковал руководство IBF за лишение его клиента чемпионского титула. IBF лишила Альвареса чемпионского пояса после того, как он не договорился о проведении боя с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко.

«Мы крайне разочарованы тем, что IBF вынудила лучшего боксёра в мире оставить чемпионский титул. Мы вели переговоры с промоутером Деревянченко. Мы предложили им беспрецедентную сумму денег для бойца подобного уровня и ограниченной популярности. Но, как мне кажется, они и не планировали заключать сделку.

Это решение — оскорбление для бокса. И, что важнее, IBF оскорбил болельщиков со всего мира», — цитирует де ла Хойу BJ Penn.