Скачать
Пятница, 02.08.2019
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко за месяц до боя
Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко за месяц до боя
Гран-при Венгрии-2019: результаты второй практики
Гран-при Венгрии-2019: результаты второй практики
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса

Митрофанов: Хочу стать чемпионом мира

Митрофанов: Хочу стать чемпионом мира
21:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: К2 Promotions

Новости спорта: За свою любительскую карьеру украинский боксер Дмитрий Митрофанов становился чемпионом летней Универсиады, бронзовым призером чемпионата Европы и двукратным чем

В 2017 году Дмитрий дебютировал в профи-боксе под эгидой K2 Promotions. 10 августа в Киеве он выйдет на ринг против опытного польского боксера Рафала Яцкевича. Накануне боя украинец заявил, что в перспективе хотел бы стать чемпионом мира среди профессионалов, сообщает Мixsport.

"Одним из важнейших своих достижений считаю второе место нашей команды "Украинские атаманы" во Всемирной серии бокса в сезоне-2012/2013. Я всегда иду вперед, переступаю через неудачи и направляюсь к своей цели. Мое ближайшая задача - красиво выиграть следующий бой и показать все, на что способен. Глобальная же цель - стать чемпионом мира среди профессионалов... Лучшими боксерами всех времен считаю Василия Ломаченко, Александра Усика, Александра Гвоздика, Шугара Рэя Леонарда и Роя Джонса", - сказал Митрофпнов.

Напомним, 29-летний уроженец Чернигова Дмитрий Митрофанов выступает в средней (до 72,6 кг) и второй средний (до 76,2 кг) весовых категориях. На профи-ринге боксер провел 6 поединков. Имеет 5 побед (3 - нокаутом) и 1 ничью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Дмитрий Митрофанов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер удивил своей защитой в углу ринга (Видео)
02 Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
03 Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп
04 В Россию доставили тело погибшего боксера Дадашева
05 Лига Европы: результаты матчей 1 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь