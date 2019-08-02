Митрофанов: Хочу стать чемпионом мира

Новости спорта: За свою любительскую карьеру украинский боксер Дмитрий Митрофанов становился чемпионом летней Универсиады, бронзовым призером чемпионата Европы и двукратным чем

В 2017 году Дмитрий дебютировал в профи-боксе под эгидой K2 Promotions. 10 августа в Киеве он выйдет на ринг против опытного польского боксера Рафала Яцкевича. Накануне боя украинец заявил, что в перспективе хотел бы стать чемпионом мира среди профессионалов, сообщает Мixsport.

"Одним из важнейших своих достижений считаю второе место нашей команды "Украинские атаманы" во Всемирной серии бокса в сезоне-2012/2013. Я всегда иду вперед, переступаю через неудачи и направляюсь к своей цели. Мое ближайшая задача - красиво выиграть следующий бой и показать все, на что способен. Глобальная же цель - стать чемпионом мира среди профессионалов... Лучшими боксерами всех времен считаю Василия Ломаченко, Александра Усика, Александра Гвоздика, Шугара Рэя Леонарда и Роя Джонса", - сказал Митрофпнов.

Напомним, 29-летний уроженец Чернигова Дмитрий Митрофанов выступает в средней (до 72,6 кг) и второй средний (до 76,2 кг) весовых категориях. На профи-ринге боксер провел 6 поединков. Имеет 5 побед (3 - нокаутом) и 1 ничью.