В IBF объяснили, почему лишили Альвареса пояса

Новости спорта: Международная федерация бокса (IBF) объяснила, почему лишила мексиканца Сауля Канело Альвареса своего чемпионского пояса в среднем весе.

IBF уже неоднократно переносила сроки торгов на право организации этого боя между командами Альвареса и обязательного претендента украинца Сергей Деревянченко – крайний срок был к вечеру четверга (1 августа)

"Из переписки совершенно четко следует, что 26 июля 2019 года Роберт Диас, от лица Golden Boy Promotions, согласился с тем, что Сауль "Канело" Альварес откажется от чемпионского титула IBF в среднем весе без дополнительных переговоров или торгов, если договоренность между ним и Деревянченко не будет достигнута к продленному крайнему сроку понедельника, 29 июля 2019 года, к 15:00. Сегодня, 1 августа 2019 года, IBF сообщили, что такой договоренности нет ", - написал президент IBF Дэрил Пиплс в письме, адресованном промоутерам и извещающем о лишении Альвареса титула.

Представители Альвареса попытались запросить у IBF отсрочки от обязательной защиты ради объединительного боя с чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андраде, но опоздали с таким запросом.

"Что касается запроса Golden Boy от 1 августа 2019 года о предоставлении Альваресу разрешения на объединительный бой с чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андраде в октябре 2019 года или около того, правило IBF 10 F.5 не позволяет боксеру запрашивать отсрочки от обязательной защиты после того, как IBF направила уведомление о дате торгов. В данном случае уведомление было отправлено и торги были перенесены… По упомянутым выше причинам IBF настоящим объявляет титул в среднем весе вакантным", - указал Пиплс в письме.