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В Польше умер 38-летний боксер

В Польше умер 38-летний боксер
08:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Польский боксер Давид Костецки скончался в возрасте 38 лет.

Бывший чемпион мира по версии WBC среди молодёжи, польский боксёр Давид Костецки скончался в возрасте 38 лет, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Матеуш Борек. Обстоятельства гибели спортсмена всё ещё выясняются.

Костецки долгое время являлся одним из самых перспективных боксёров Польши в полутяжёлом весе. На профессиональном ринге он провёл 41 поединок, в 39 из них он одержал победы.

Карьера Давида пошла на спад в 2011 году, когда он впервые попал за решётку. Тогда он был приговорён к 2,5 годам лишения свободы за сутенёрство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова был заключён под стражу. Второе уголовное дело было открыто за легализацию угнанных автомобилей, убыток польской казны оценивался в 10 млн злотых. Ожидалось, что Костецки покинет места лишения свободы в 2021 году.

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Бокс, Новости бокса, Давид Костецки.
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