Альварес прокомментировал срыв боя с Деревянченко

Новости спорта: Чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес сделал заявление после лишения его титула IBF.

Альварес заявил, что не знал о заключенном 26 июля соглашении между матчмейкером Робертом Диасом из компании Golden Boy Promotions (GBP), которая ведет его дела, и IBF. По его условиям, мексиканец должен был отказаться от титула, если до 1 августа не договорится об обязательной защите с украинцем Сергеем Деревянченко.

В итоге IBF лишила Альвареса пояса, а он сам намекнул на недовольство работой GBP.

"Я очень расстроен и мне стыдно перед своими фанатами за то, что IBF несправедливо меня лишила титула, тем более я не знал о соглашении, которое подписал матчмейкер GBP", - написал Альварес.