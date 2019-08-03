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Оскар Вальдес отказался от своего титула в полулегком весе

Оскар Вальдес отказался от своего титула в полулегком весе
14:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Вакантный титул разыграют между собой Шакур Стивенсон и Джоэт Гонсалес.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Оскар Вальдес оставил свой титул в связи с тяжелыми весогонками и, вероятно, поднимется во второй полулегкий вес.

"Оскар Вальдес поднимется выше для участия в громких боях в рамках 130-фунтов. Мы планируем организовать поединок между Оскаром и Мигелем Берчельтом", - заявил один из руководителей Top Rank Карл Моретти.

Ставший вакантным титул в полулегком весе должны разыграть обязательный претендент Шакур Стивенсон и еще один американец Джоэт Гонсалес, которые в рейтинге WBO занимают две первые позиции.

В своем последнем бою Оскар Вальдес победил Джейсона Санчеса.

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Бокс, Новости бокса, Оскар Вальдес.
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