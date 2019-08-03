Оскар Вальдес отказался от своего титула в полулегком весе

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Оскар Вальдес оставил свой титул в связи с тяжелыми весогонками и, вероятно, поднимется во второй полулегкий вес.
"Оскар Вальдес поднимется выше для участия в громких боях в рамках 130-фунтов. Мы планируем организовать поединок между Оскаром и Мигелем Берчельтом", - заявил один из руководителей Top Rank Карл Моретти.
Ставший вакантным титул в полулегком весе должны разыграть обязательный претендент Шакур Стивенсон и еще один американец Джоэт Гонсалес, которые в рейтинге WBO занимают две первые позиции.
В своем последнем бою Оскар Вальдес победил Джейсона Санчеса.