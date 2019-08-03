Сколько Деревянченко мог заработать за бой с Саулем Альваресом

Новости спорта: Срыв поединка Альварес - Деревянченко произошел из-за отсутствия финансовой договоренности.

Журналист The Athletic Лэнс Пагмайер раскрыл финансовые подробности сорванного поединка за титул IBF в среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и украинцем Сергеем Деревянченко.

Пагмайер сообщил, что Golden Boy Promotions не захотели платить украинцу запрашиваемые семь миллионов долларов, предлагая максимум 5,5 миллиона.

Интересно, что по информации Пагмайера, за вероятный бой за вакантный титул между Деревянченко и Геннадием Головкиным украинский боксер украинец сможет заработать те самые семь миллионов. Поединок может пройти в октябре в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Напомним, Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 KO). В результате мексиканец был лишен титула IBF.