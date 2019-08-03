Хирн: Стремимся очистить имя Диллиана Уайта

Новости спорта: Промоутер уверен, что репутацию Диллиана Уайта необходимо очистить.

Британский промоутер Эдди Хирн утверждает, что судьбу его подопечного Диллиана Уайта, попавшего в допинговый скандал, решат "чистые" результаты допинг-тестов VADA. Хирн утверждает, что специалисты VADA не нашли в допинг-пробах боксера ничего подозрительного.

"Это конфиденциальное дело Уайта и UKAD. Сейчас происходит много процессов, не мы решаем, когда о них говорить. Конечно, этот инцидент стал публичным. Обычно такие вещи остаются конфиденциальными, но теперь появилось больше давление, мы хотим увидеть их действия и стремимся очистить имя Диллиана Уайта.

Допинг-пробы VADA - отличная вещь, ведь они показывают, что именно принимал Уайт. Кажется, во время тренировочного лагеря было шесть или семь таких тестов. Диллиан прошел их все. Их брали примерно в то же время, что и подозрительные пробы UKAD. Это ключевое доказательство, что репутацию Диллиана Уайта необходимо очистить.

Его команда сейчас как раз занимается этим. Нужно сделать все как можно быстрее, поскольку каждый день причиняет карьере Уайта большой ущерб. Одну вещь мы знаем наверняка: на официальных слушаниях Диллиана оправдали, это служит значительным доказательством его невиновности. Мы хотим разгласить все подробности, чтобы Уайт смог продолжить карьеру", - заявил Эдди Хирн.