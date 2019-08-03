Майкл Баффер анонсировал бой Ломаченко на украинском

Новости спорта: Легенадрный ринг-анонсер напомнил о бое Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.

Известный американский ринг-анонсер Майл Баффер в своем Instagram напомнил о скором объединительном бое чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британского боксера - Люка Кэмпбелла.

Баффер написал на украинском языке следующее:

"Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська"