Майкл Баффер анонсировал бой Ломаченко на украинском

Известный американский ринг-анонсер Майл Баффер в своем Instagram напомнил о скором объединительном бое чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британского боксера - Люка Кэмпбелла.
Баффер написал на украинском языке следующее:
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Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська!
"Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська"