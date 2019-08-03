Джервонта Дэвис нацелился на Ломаченко

Новости спорта: Подопечный Мейвезера уверен в своих боксерских навыках.

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Джервонта Дэвис высказался о потенциальном поединке с обладателем поясов WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

Американец заявил, что бой против украинца может состояться в 2020 году.

"Конечно, я заинтересован в бое с Ломаченко. Возможно, это произойдет в начале 2020 года. Фанаты бокса знают, что в этом спорте лучше боксируют с лучшими. Это определенно то, что мне нужно.

Я достаточно взрослый, чтобы принять этот вызов. У меня достаточно навыков. С каждым днем я взрослею, как человек, как боксер. Я думаю, что настало время. Ломаченко, продолжай побеждать и когда-нибудь мы встретимся", - приводит слова Дэвиса Boxing Scene.