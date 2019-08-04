Паскаль завоевал титул в весе Гвоздика

Новости спорта: Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Канадский боксёр, бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в той же весовой категории. Паскаль единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна, который владел временным поясом.

Поединок был остановлен в восьмом раунде из двенадцати после столкновения спортсменов головами. Медицинские бригады приняли решение остановить бой и отдать исход поединка на суд рефери. Все трое судей отдали победу Паскалю со счётом 75-74. Эта победа стала для канадца 34-й в карьере и позволила реабилитироваться за поражение от россиянина Дмитрия Бивола в ноябре 2018 года.

Для Маркуса Брауна это поражение стало первым в карьере.