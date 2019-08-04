Ломаченко хотел бы провести бой с Мейвезером

Новости спорта: Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко назвал оппонентов, ради боя с которыми он готов сменить весовую категорию.

«Все зависит от моего промоутера. Если он сможет организовать мне интересный поединок, конечно же, я сменю весовую категорию.

Возможно, это был бы бой против Джервонты Дэвиса или против Майки Гарсии.

С кем бы я хотел боксировать, если бы смог изменить свой вес на любой? Если бы все зависело от меня, то я выбрал бы Флойда Мейвезера. Он же непобежденный. А так я думаю, что проще будет сделать поединок против бойца Флойда Джервонты Дэвиса», – заявил Ломаченко.

Напомним, 31 августа Ломаченко в Лондоне проведет бой против британца Люка Кэмпбелла.