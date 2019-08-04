Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой

Новости спорта: Контракт на бой Фьюри — Уайлдер подписан, об этом заявил промоутер Боб Арум.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что контракт на повторный поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри уже подписан. Вместе с тем Арум подчеркнул, что сделка может и сорваться.

«Контракт подписан. Но, как часто бывает в боксе, она может сорваться. У обоих впереди промежуточные бои. Уайлдера ждёт поединок с Луисом Ортисом, с которым у него были большие проблемы в первой встрече. Фьюри будет драться с этим большим парнем из Швеции. Надеюсь, они оба победят. У нас уже есть дата боя и есть два телеканала, которые будут транслировать бой. Всё оговорено, но каждый из них может проиграть в предстоящих боях», — приводит слова Арума BoxingScene.

Ранее Тайсон Фьюри заявлял, что встретится с Уайлдером 22 февраля 2020 года.