Редкач - Бронер: названа ориентировочная дата боя

Новости спорта: Поединок между украинцем и американцем запланирован на октябрь.

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе проведет бой против экс-чемпиона мира в трех различных весовых категориях Эдриена Бронера в октябре. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Ранее о том, что поединок украинца с 30-летним американцем состоится осенью, сообщал инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

В последнем бою Редкач в шестом раунде нокаутировал Девона Александра. После победы над американцем украинский боксер имеет 23 победы в своем послужном списке — 18 из них были досрочными.

Бронер желает поединком с Редкачом вернуться на ринг после поражения от Мэнни Пакьяо в чемпионском бою за титул WBA в полусреднем весе.