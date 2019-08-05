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Уайлдер вновь раскритиковал Тайсона Фьюри

Уайлдер вновь раскритиковал Тайсона Фьюри
08:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Деонтей Уайлдер раскритиковал выбор соперника для Тайсона Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не оценил нового соперника для Тайсона Фьюри - шведского непобежденного боксера Отто Уаллина. Американец предположил, что Фьюри находит себе оппонентов, работающих могильщиков в ночную смену. Уайлдер считает, что британец не может называть себя лучшим.

"Что это? Что вообще происходит? Во-первых, в последнем бою против Тома Шварца Фьюри приехал в Лас-Вегас, надел клоунский костюм и начал говорить, что он спасет Америку и снова сделает ее великой. На него пришли посмотреть всего 5000 болельщиков, но Тайсон говорит, что именно он обеспечивает интерес к нашему бою.

Все и до этого было смешно, а теперь они еще и устроили бой с Валинном. Тайсон вытаскивает разных могильщиков, работающих в ночную смену, дерется с ними и утверждает, что он лучший. Это полное д*рьмо. Он не может говорить, что он прибыл спасать Америку, устраивая поединки с Томом Шварцем и Отто Валлином. Я не собираюсь платить за такие бои", - цитирует Уайлдера fightnews.info.

Напомним, что Фьюри проведет бой с Уайллином 14 сентября 2019 года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Отто Уаллин.
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