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Кролла дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Кролла дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
09:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Энтони Кролла сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл.

Бывший соперник чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко (13-1; 10 КО) британец Энтони Кролла (34-7-3; 13 КО) прокомментировал шансы своего соотечественника Люка Кемпблела (20-2; 16 КО) в бою против нашего боксера . Его слова цитирует Boxing Social:

"Я думаю, три-четыре раунда Кэмпбелл будет много боксировать, двигаться. Без сомнения, он боксер мирового класса, любитель мирового уровня. Думаю, стилистически у него лучше шанс на успех против Ломаченко. Считаю, у него будет небольшой успех. Я думаю, он будет держаться на дистанции и будет пытаться нанести удар дальней рукой. У него преимущество большого парня. Однако, я уверен, что Ломаченко начнет резать углы. Все зависит от того, насколько агрессивным получится Ломаченко. Думаю, он будет пытаться боксировать с ним три-четыре раунда. Не уверен, будет ли это из-за уважения. Для него это будет просто испытания. Два олимпийских чемпиона, два боксера мирового уровня. Сначала он посмотрит, как боксировать против него, а затем он начнет "забирать" его. Думаю, в районе 7-8 раундов Люк проигрывает. Я действительно желаю Люку всего наилучшего. Я уверен, он хорошо подготовится, а Шейн Макгуиган приготовит отличный план на бой. Я думаю, он будет двигаться и стараться использовать свои преимущества, но я уверен, Ломаченко в определенный момент подловит его" - сказал Кролла.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне на арене О2, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

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Бокс, Новости бокса, Энтони Кролла, Василия Ломаченко.
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