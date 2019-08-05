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Усик встретился с Гвоздиком в США

Усик встретился с Гвоздиком в США
11:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинские боксеры готовятся к предстоящим поединкам.

В воскресенье, 4 июля, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вылетел в Соединенные Штаты Америки для подготовки к предстоящему дебюту в супертяжелом дивизионе.

Непобежденный украинский боксер встретился с чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком в Калифорнии, где они и сделали совместную фотографию.

 
 
 
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И снова здравствуйте @usykaa -> #gvozdyk #oxnard @venum#venum

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Стоит отметить, что Александр Усик в ближайшем поединке встретится с камерунцем Карлосом Такамом. Ранее стало известно место и дата проведения этого боя.

Александр Гвоздик, в свою очередь, проведет объединительный поединок с россиянином Артуром Бетербиевым. Бой пройдет 18 октября в США.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Александр Усик.
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