Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис

Новости спорта: Леннокс Льюис высказал свое мнение касательно реванша чемпионата мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса против британца Энтони Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказал свое мнение касательно реванша чемпионата мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса против британца Энтони Джошуа.

Легендарный американский экс-боксер считает, что если ЭйДжей будет проводить бой в такой же манере, как он делал это во время первого поединка, то мексиканский чемпион сможет его легко одолеть.

"Если они не поймут, что было не так с Энтони Джошуа в первом бою, то Энди Руис легко победит. Думаю, что это было что-то на ментальном уровне, потому что он не выглядел в ринге так же, как обычно. Надеюсь, он решил эту проблему.

Я думаю, Джошуа в первом бою облегчил Руису задачу, потому что он не был полностью сконцентрирован на поединке. Если он будет собран, это будет другой бой, правда я не знаю, изменится ли от этого конечный результат.

Где я хотел бы увидеть этот бой? В Мексике, детка. Впервые в истории у нас есть чемпион в тяжелом весе из Мексики. Я бы никогда не подумал, что это произойдет.

Почему бы не увидеть Энди Руиса там? Дайте мексиканским фанатам шанс увидеть бой, поскольку у них не было возможности сделать это в Нью-Йорке", – приводит слова Льюиса BoxingNews24.