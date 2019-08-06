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Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис

Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
01:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Леннокс Льюис высказал свое мнение касательно реванша чемпионата мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса против британца Энтони Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказал свое мнение касательно реванша чемпионата мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса против британца Энтони Джошуа.

Легендарный американский экс-боксер считает, что если ЭйДжей будет проводить бой в такой же манере, как он делал это во время первого поединка, то мексиканский чемпион сможет его легко одолеть.

"Если они не поймут, что было не так с Энтони Джошуа в первом бою, то Энди Руис легко победит. Думаю, что это было что-то на ментальном уровне, потому что он не выглядел в ринге так же, как обычно. Надеюсь, он решил эту проблему.

Я думаю, Джошуа в первом бою облегчил Руису задачу, потому что он не был полностью сконцентрирован на поединке. Если он будет собран, это будет другой бой, правда я не знаю, изменится ли от этого конечный результат.

Где я хотел бы увидеть этот бой? В Мексике, детка. Впервые в истории у нас есть чемпион в тяжелом весе из Мексики. Я бы никогда не подумал, что это произойдет.

Почему бы не увидеть Энди Руиса там? Дайте мексиканским фанатам шанс увидеть бой, поскольку у них не было возможности сделать это в Нью-Йорке", – приводит слова Льюиса BoxingNews24.

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Бокс, Леннокс Льюис, Джошуа, Новости бокса.
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