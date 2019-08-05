IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин

Новости спорта: IBF санкционировала проведение титульного боя в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным.

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение титульного боя в среднем весе между Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Об этом сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

Решение IBF о поединке Головкин - Деревянченко принято сегодня, 5 августа, утром по американскому времени. Теперь команды боксеров должны выбрать дату и место поединка - у сторон есть 30 дней, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

Геннадий Головкин уже владел титулом IBF с октября 2015 года по июнь 2018-го, но лишился его из-за отказа провести бой с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко.

В итоге Деревянченко в октябре 2018 года разыграл вакантный титул с американцем Дэниэлом Джейкобсом и проиграл раздельным решением.

Напомним, предыдущий обладатель титула IBF Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 KO). В результате мексиканец был лишен титула IBF.