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Названа дата дебюта Усика в хэвивейте

Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
10:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Александр Усик дебютирует в хэвивейте 12 октября.

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает журналист ESPN Дан Рафаэль. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе должен дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против камерунца Карлоса Такама.

На днях Усик вылетел в США, чтобы начать подготовку к предстоящему бою. За поединок против Такама украинец заработает 1,2 миллиона долларов.

Напомним, что Усик и Такам должны были выйти в ринг еще 25 мая, однако бой был перенесен из-за травмы украинского боксера.

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В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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