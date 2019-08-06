Названа дата дебюта Усика в хэвивейте

Новости спорта: Александр Усик дебютирует в хэвивейте 12 октября.

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает журналист ESPN Дан Рафаэль. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе должен дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против камерунца Карлоса Такама.

На днях Усик вылетел в США, чтобы начать подготовку к предстоящему бою. За поединок против Такама украинец заработает 1,2 миллиона долларов.

Напомним, что Усик и Такам должны были выйти в ринг еще 25 мая, однако бой был перенесен из-за травмы украинского боксера.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.