Менеджер Поветкина высказался против боя с Усиком

Новости спорта: Команды Усика и Поветкина в начале года долго вели переговоры по бою, но договориться стороны так и не смогли.

Команды Усика и Поветкина в начале года долго вели переговоры по бою, но договориться стороны так и не смогли. В итоге Усик в первом бою в супертяжелом весе будет драться с Карлосом Такамом, а Поветкин 31 августа в андеркарде боя Ломаченко-Кэмпбелл встретится с Хьюи Фьюри.

"Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей.

У Усика очень комбинационная манера и классная работа ног. Поветкин всегда хочет быть в центре ринга, поддавливать, поэтому у них получился бы красивый бой, интересный для всех. Этот бой можно было бы провести на любой площадке с хорошим финансовым успехом для промоутера. Команда Александра Усика выбрала себе другую дорогу, мы тоже ищем свой путь и относимся с глубоким уважением к этому боксёру и его тренерскому штабу", - заявил менеджер Поветкина Дмитрий Иванов в интервью news.ru.

Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго.