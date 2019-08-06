Арум опасается за Ломаченко

Новости спорта: Боб Арум не доверяет Британскому боксерскому совету.

В июле британский супертяж Диллиан Уайт спустя несколько дней после положительной допинг-пробы вышел на ринг и решением судей побил Оскара Риваса. Британский боксерский совет скрыл от колумбийца тот факт, что его соперник перед боем провалил допинг-тест.

31 августа в Лондоне в бою за вакантный титул WBC в легком весе подопечный Арума Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом. Промоутер украинца опасается повторения ситуации.

"Я не доверяю Британскому боксерскому совету. Было бы хорошо, если бы признанный на международном уровне орган взял на себя задачу по тестированию боксеров.

Я был очень расстроен тем, что прочитал о ситуации Уайта. Меня расстроило, что сопернику Уайта не предоставили никакого уведомления о том, что британец сдал положительный тест. Это ужасная ошибка. Боксеры могли получить травму. Они должны были дать Ривасу возможность принять решение. Бокс нуждается в стандартах при тестировании на допинг", - заявил Арум в интервью BBC.