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Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение

Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение
14:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Флойд Мейвезер-младший поделился в соцсетях видео своей тренировки.

Легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший поделился в соцсетях видео своей тренировки. Как можно увидеть, Флойд демонстрирует прекрасную форму и рефлексы, работая на груше-растяжке. Таким образом, американский боксер подогревает интерес к слухам о возможном реванше с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

В сентябре 2015 года Мейвезер заявил о том, что вешает перчатки на гвоздь. И это было его второе подобное заявление в карьере. Но затем он решил вновь вернуться, чтобы в августе 2017 года провести денежный бой против Конора МакГрегора. На счету американца 50 выигранных боев (27 - нокаутом).

Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.

 
 
 
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@mayweatherpromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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