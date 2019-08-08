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"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик опубликовал мотивирующий стих

"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик опубликовал мотивирующий стих
09:09 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер в Лос-Анджелесе готовится к дебюту в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в Instagram опубликовал мотивирующее стихотворение.

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи.

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеется. И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

 
 
 
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Умейте всем страхам в лицо рассмеяться. Умейте быть добрым и громко смеяться. Умейте любить, без возврата без сдачи . Умейте творить, в этом наша задача. Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым. Не нужно в себе собирать эти камни, Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным. Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеётся . И вдохните на полные лёгкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть. #usyk #usyk17#lomus17 #akblapin#boxing #workout #world#ukraina #usa#california #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, Усик находится в Лос-Анджелесе, где готовится к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

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