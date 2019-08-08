"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик опубликовал мотивирующий стих

Новости спорта:Украинский боксер в Лос-Анджелесе готовится к дебюту в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в Instagram опубликовал мотивирующее стихотворение.

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи.

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеется. И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

Напомним, Усик находится в Лос-Анджелесе, где готовится к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).