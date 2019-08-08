"Даже мой годовалый ребенок умеет считать до 10": Уайлдер вновь раскритиковал судью боя с Фьюри

Новости спорта:Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал, что считает бесспорной победу над Тайсоном Фьюри.

В конце 2018 года соперники провели поединок, который завершился ничьей. Но Уайлдер уверен, что судьи приняли неправильное решение.

«Я уверен, что нокаутировал Фьюри. Рефери говорил, что руководствовался не правилами, а духом бокса. Но я не понимаю, что это значит. У судьи есть работа, он должен её выполнять. Даже мой годовалый ребёнок умеет считать до 10», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Теперь соперники планируют провести реванш в начале 2020 года. Сам Фьюри ранее говорил, что считает себя победителем боя. После нокдауна Фьюри сумел подняться и доминировал в концовке боя.