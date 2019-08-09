Гвоздик проведет объединительный бой с Бетербиевым в Филадельфии

Новости спорта:Александр Гвоздик и Артур Бетербиев проведут бой в первой столице США.

Украинский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с россиянином Артуром Бетербиевым, защищающим свой титул IBF в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Всемирный боксерский совет (WBC) утвердил в качестве места проведения боя 18 октября Liacouras Center и Филадельфию как принимающий город.

Как ранее стало известно Sport Arena, за поединок против россиянина Александр Гвоздик заработает 1,5 миллиона долларов. Это будет его рекордный гонорар в карьере.

Последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Бетербиев в мае провел уже вторую успешную защиту титула, на этот раз, справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.