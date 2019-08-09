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Небитый шведский боксер Уаллин назвал лучшего супертяжа мира

Небитый шведский боксер Уаллин назвал лучшего супертяжа мира
19:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Отто Уаллин прокомментировал свой грядущий бой против Тайсона Фьюри.

Следующий соперник бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, небитый швед Отто Уаллин, поделился мнением о британце, назвав того «лучшим боксёром мира» в своей весовой категории.

«Я бы сказал, что Тайсон Фьюри — лучший супертяжеловес в мире. Я оцениваю его как первого номера. Думаю, что в бою с Уайлдером он заслуживал победы решением судей, но они посчитали иначе. Вместе с тем я знаю, что Уайлдер не делал кое-чего в ринге, и именно это я планирую делать сам.

Тайсон умело использует свои габариты и хорошо двигается. Надеюсь, что недавняя победа над Шварцем заставит его недооценить меня. Но я не знаю, как будет на самом деле. Только он знает, в какой психологической и физической форме он подойдёт ко встрече", — приводит слова Уаллина BoxingScene.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Отто Уаллин.
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