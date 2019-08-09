Вдова Дадашева не будет судиться с рефери трагического боя с Матиасом

Как утверждает ТАСС, женщина не будет судиться с рефери Кенни Шевалье, который судил поединок ее погибшего мужа с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. «Иск будет подан только к Атлетической комиссии штата Мэриленд», – сообщает источник, ссылаясь на слова представителя Федерации бокса России.
Напомним, Дадашев после остановленного в 11-м раунде боя против Матиаса почувствовал себя плохо, затем был госпитализирован и прооперирован. Однако, так и не приходя в сознание из медикаментозной комы, спустя несколько дней он скончался.
Поражение от Матиаса стало для Дадашева первым в карьере после 13-ти победных поединков.