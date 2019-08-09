Вдова Дадашева не будет судиться с рефери трагического боя с Матиасом

Новости спорта:Елизавета Апушкина, жена скончавшегося российского боксера Максима Дадашева, намерена подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд.

Как утверждает ТАСС, женщина не будет судиться с рефери Кенни Шевалье, который судил поединок ее погибшего мужа с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. «Иск будет подан только к Атлетической комиссии штата Мэриленд», – сообщает источник, ссылаясь на слова представителя Федерации бокса России.

Напомним, Дадашев после остановленного в 11-м раунде боя против Матиаса почувствовал себя плохо, затем был госпитализирован и прооперирован. Однако, так и не приходя в сознание из медикаментозной комы, спустя несколько дней он скончался.

Поражение от Матиаса стало для Дадашева первым в карьере после 13-ти победных поединков.