Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring

Новости спорта:Авторитетное издание The Ring ежемесячно публикует рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P).

В августе в главной десятке произошло незначительное изменение.

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо после своей победы над чемпионом WBA Китом Турманом сместил с 10-й строчки своего соотечественника Донни Ньетеса . Все остальные боксеры сохранили свои прежние позиции.

Лидерство удерживает украинец Василий Ломаченко. На пятом месте находится Александр Усик.

Рейтинг P4P от The Ring

1. Василий Ломаченко, 13–1 (10 KO), Украина

2. Теренс Кроуфорд, 35–0 (26 KO), США

3. Сауль Альварес, 52–1–2 (35 KO), Мексика

4. Наоя Иноуэ, 18–0 (16 KO), Япония

5. Александр Усик, 16–0 (12 KO), Украина

6. Эррол Спенс-младший, 25–0 (21 KO), США

7. Геннадий Головкин, 38–1–1 (34 KO), Казахстан

8. Хуан Франсиско Эстрада, 39–3 (26 KO), Мексика

9. Майки Гарсия, 39–1 (30 KO), США

10. Мэнни Пакьяо, 62–7–2 (39 KO), Филиппины