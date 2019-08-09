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Хирн рассказал, с кем встретится Кэмпбелл в случае победы над Ломаченко

Хирн рассказал, с кем встретится Кэмпбелл в случае победы над Ломаченко
23:55 Пт, 9 Август 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский промоутер Эдди Хирн задумался об организации боя между своими боксерами легкого веса – американца Девина Хэйни и британца Люка Кэмпбелла.

Но при этом, оба должны одержать победы в ближайших своих поединках. И если победа Хейни в поединка за звание претендента на титул WBC против россиянина Заура Абдуллаева прогнозируема, то Кэмпбеллу нужно сотворить сенсацию в поединке против украинца Василия Ломаченко.

"Мы хотим, чтобы победитель боя Ломаченко-Кэмпбелл встретился с победителем боя Хэйни-Абдуллаев.

Я имею в виду, что если все пойдет хорошо, и наш парень Люк Кэмпбелл победит Ломаченко, то он сразится с Девином Хэйни в декабре. Это сценарий мечты для нас.

Очевидно, что Ломаченко является фаворитом в этом бою, и если он победит, то мы попробуем организовать бой с ним. Но тут 100% уверенности нет. С другой стороны, у Хэйни будет статус претендента и мы сможем давить, чтобы получить титульный бой в течении полугода", - заявил Хирн.

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