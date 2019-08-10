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Кэмпбелл: Джошуа вернется в ринг с прекрасным перфомансом

Кэмпбелл: Джошуа вернется в ринг с прекрасным перфомансом
08:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Также Люк Кэмпбелл отметил, что не верит в то, что Джошуа мог сдаться после нокдауна в 7-ом раунде.

Британский легковес Люк Кэмпбелл высказался касательно реваншного поединка своего соотечественника бывшего чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа, который будет биться с чемпионом по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

"Не могу согласиться со словами некоторых, которые говорят, что в первом матче Энтони сдался. Я думаю, что очень много решил тяжелый нокдаун в 3-м раунде.

Я знаю Энтони, он не любит проигрывать. У него всегда есть вера в себя и стремление выигрывать. Точно могу сказать, что Джошуа вернется в ринг с блеском и прекрасным перфомансом", - отмечает он в интервью TalkSport.

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