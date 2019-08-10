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Поветкин и Фьюри стали участниками антидопинговой программы VADA

Поветкин и Фьюри стали участниками антидопинговой программы VADA
11:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Поветкин и Хьюи Фьюри подписали соглашения на участие в антидопинговой программе VADA.

Российский тяжеловес Александр Поветкин и британский боксёр Хьюи Фьюри подписали соглашения на участие в антидопинговой программе VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации), сообщает пресс-служба организации. Допинг-тесты боксёров будут сдаваться в преддверии их поединка, который состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа.

Бой будет проходить на вечере бокса, главным событием которого станет встреча украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Ломаченко предстоит защищать титулы чемпиона мира WBA и WBO в лёгком весе.

39-летний Поветкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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