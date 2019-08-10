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Бронер передумал и может провести бой с Редкачем

Бронер передумал и может провести бой с Редкачем
19:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Именитый боксер изменил решение из-за своих детей.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер, который ранее объявил о завершении профессиональной карьеры, решил изменить свое решение и продолжить выступления на боксерском ринге.

"Я не повешу перчатки, мои дети убедили меня не делать этого. Они считают, что я – самый лучший. И если я никому не верю, то должен верить хотя бы им, поскольку они - все, что у меня есть", - написал Бронер в своем Instagram.

Отметим, американец должен был провести бой с украинцем Иваном Редкачем в октябре этого года.

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Напомним, после объявления Бронера о завершении карьеры, Редкач назвал его обманщиком и призвал не сливаться с поединка.

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