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Бой-реванш Руис-Джошуа под угрозой срыва

Бой-реванш Руис-Джошуа под угрозой срыва
07:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В случае отказа от боя с Энтони Джошуа в декабре Энди Руис может лишиться титула по версии IBF.

Недавно стало известно, что британский боксер Энтони Джошуа и американский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис проведут бой в Саудовской Аравии, 7 декабря.

Тем не менее, 10 августа Майк Коппинджер сообщил, что поединок находится под угрозой срыва. Дело в том, что Руис не подписывать контракт, пока не будет повышен гарантированный гонорар.

По информации некоторых источников, гарантированный призовой фонд боя составляет 40 млн долларов, но из них американцу полагается менее 25% - 9 млн долларов.

Отметим, что если Энди откажется от матча, то он в декабре может лишиться пояса IBF. Представители данной организации хотят скорейшего решения вопроса, ведь официальный претендент Кубрат Пулев ожидает своего шанса.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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