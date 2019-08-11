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Хулио Сезар Чавес-младший успешно вернулся на ринг (Видео)

Хулио Сезар Чавес-младший успешно вернулся на ринг (Видео)
08:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В последний раз мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший выходил на ринг в 2017 году против Сауля Альвареса.

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший вернулся в профессиональный бокс после 27-месячного простоя. В последний раз мексиканец выходил на ринг в 2017 году. Тогда он проиграл Саулю Альваресу и сделал длительную паузу в своих выступлениях.

В ночь с 10 по 11 августа, в Мексике, Чавес-младший провел бой с опытным колумбийцем Эвертом Браво. Длительный простой не помешал экс-чемпиону совершить триумфальное возвращение, поскольку уже в первом раунде именитый мексиканец запер своего оппонента около канатов и завершил поединок точным ударом в корпус.

Отметим, что следующим соперником Чавеса-младшего может стать американец Дэниэл Джейкобс. Ранее стало известно, что представители боксеров начали переговоры о проведении боя.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Хулио Сезар Чавес-младший.
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