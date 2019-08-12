Гвоздик рассказал, как победит Бетербиева

Новости спорта:Украинец поделился ожиданиями перед предстоящим боем с Артуром Бетербиевым.

Украинский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик дал интервью, в котором поделился собственными ожиданиями перед боем с россиянином Артуром Бетербиевым. По словам Гвоздика, он знает соперника очень хорошо, и намерен взять реванш у россиянина за поражение на любительском ринге.

О том, насколько хорошо знает Бетербиева:

«Я знаю его очень хорошо, потому что он был очень хорошим любителем. Я дрался с ним в 2009 году, и тогда проиграл бой, так что это будет еще одна мотивация, чтобы вернуть ему долг десятилетней давности. Теперь мы оба разные боксеры и разные люди, но это здорово для меня, чтобы получить этот матч-реванш», — цитирует Гвоздика boxingtalk.com.

О плане, который точно не будет применять в предстоящем бою:

«Я определенно не собираюсь стоять перед ним и смотреть, как он будет наносить мне удары, это не очень хорошая стратегия, чтобы провести бой».

О том, смотрел ли последний бой Бетербиева против Радивое Калайджича.

«Честно говоря, я не видел этот бой. Я видел много его боев, но я не видел этот. Я видел основные моменты и из того, что я вижу, выглядело так, будто Калайджич, вместо того, чтобы двигаться и использовать какой-то тактический план, решил просто стоять перед ним. Я не думаю, что это был лучший план — Бетербиев действительно сильный парень и ему нравится выступать вперед, он сильно бьет, а Калайджич не использовал тактику или его досягаемость. Легко сказать это с внешней стороны ринга, но Калайджич не боролся правильным образом».

Как ранее стало известно Sport Arena, за поединок против Артура Бетербиева Александр Гвоздик заработает 1,5 миллиона долларов. Это будет его рекордный гонорар в карьере. Сам бой состоится 18 октября в Филадельфии.

Последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Бетербиев в мае провел уже вторую успешную защиту титула, на этот раз, справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.