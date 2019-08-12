Джошуа и Руис подписали контракт на бой

Новости спорта:Бой-реванш мексиканца Энди Руиса с представителем Англии Энтони Джошуа все-таки состоится.

Реванш чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса с бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа все-таки состоится, сообщил промоутер Эдди Хирн.

По его словам, оба боксера поставили подписи под контрактом. Поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Оба боксера подписали контракт на поединок, все организации, которые санкционируют бой, об этом проинформированы. Бой обещает стать самым большим в 2019 году", – приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее мы сообщали, что бой Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии под угрозой срыва.