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Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию

Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
07:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Боксеры смогут посетить соревнования только за собственный счет.

Руководитель пресс-службы Федерация бокса Украины Александр Подаваленко заявил, что лидеры сборной Украины по боксу не будут выступать в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге, в интервью изданию Интерфакс

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в (в чемпионате мира) России не будут», — цитирует Подаваленко Интерфакс.

Также он добавил, что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать.

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Кроме того, руководитель пресс-службы отметил, что официальная делегация украинской федерации представлена на ЧМ не будет.

«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует».

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Бокс, Новости бокса, Сборная Украины по боксу, Александр Подаваленко.
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