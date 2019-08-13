Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию

Новости спорта:Боксеры смогут посетить соревнования только за собственный счет.

Руководитель пресс-службы Федерация бокса Украины Александр Подаваленко заявил, что лидеры сборной Украины по боксу не будут выступать в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге, в интервью изданию Интерфакс

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в (в чемпионате мира) России не будут», — цитирует Подаваленко Интерфакс.

Также он добавил, что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать.

Кроме того, руководитель пресс-службы отметил, что официальная делегация украинской федерации представлена на ЧМ не будет.

«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует».