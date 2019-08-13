Бой Усика с Такамом под угрозой срыва

Новости спорта:Дебют украинца в супертяжелом весе запланирован на 12 октября.

Бой между украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) и Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО) может не состояться. Камерунский боксер подписал контракт с промоутерской кампанией Star Boxing, а это может внести изменения в его планы, передает журналист ESPN Дан Рафаэль.

Поединок Усика и Такама запланирован на 12 октября в Чикаго — этот бой должен стать дебютным для украинского боксера в супертяжелом весе.

За поединок против камерунца Усик должен заработать 1,2 миллиона долларов.

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позднее украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.