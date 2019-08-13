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Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec

Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
16:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Непобежденный Флойд Мейвезер возглавил топ лучших боксеров.

Непобежденный Флойд Мейвезер (50-0-0, 27 KO) возглавил топ лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях отреагировал на появление рейтинга на своей Instagram-странице.

 
 
 
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Numbers don’t lie and boxrec told the truth. It is what it is @greg_tmt @badiesel1

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

На втором месте оказался Мэнни Пакьяо, легендарный Мохаммед Али - на четвертом месте.

Мейвезер шокировал своей коллекцией дорогих часов (Видео)

Напомним, ранее Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Бокс новости, BoxRec.
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