Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec

Непобежденный Флойд Мейвезер (50-0-0, 27 KO) возглавил топ лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec.
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях отреагировал на появление рейтинга на своей Instagram-странице.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Numbers don’t lie and boxrec told the truth. It is what it is @greg_tmt @badiesel1
На втором месте оказался Мэнни Пакьяо, легендарный Мохаммед Али - на четвертом месте.
Напомним, ранее Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение.