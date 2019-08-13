Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec

Новости спорта:Непобежденный Флойд Мейвезер возглавил топ лучших боксеров.

Непобежденный Флойд Мейвезер (50-0-0, 27 KO) возглавил топ лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях отреагировал на появление рейтинга на своей Instagram-странице.

На втором месте оказался Мэнни Пакьяо, легендарный Мохаммед Али - на четвертом месте.

Напомним, ранее Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение.